Nach turbulenter Anreise: Lobnig holt WM-Silber im Küstenrudern

Gold bei ihrer ersten WM, Gold bei ihrer ersten EM, nun die Silbermedaille bei ihrem zweiten WM-Start - für Magdalena Lobnig hat sich der Umstieg zum Küstenrudern bezahlt gemacht. In dieser jungen Sportart, die 2028 in Los Angeles erstmals olympisch sein wird, zählt die Kärntnerin zu den Stars der Szene.

Bei der WM in der Türkei musste sich Magdalena Lobnig am Sonntag nur Emma Twigg geschlagen geben. Die 38-jährige Neuseeländerin war im klassischen Rudern Weltmeisterin (2014) und Olympiasiegerin (2021) und spielte nun auch im Meer ihre Klasse aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/RICHARD PICHLER / UNBEKANNT