Krimi gegen Medwedew: Nadal kämpfte und beeindruckte

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in London nach einem 1:5-Rückstand im dritten Satz und der Abwehr eines Matchballs sein zweites Gruppenspiel noch gewonnen. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Titelverteidiger Alexander Zverev rang der 33 Jahre alte Weltranglisten-Erste aus Spanien am Mittwoch den Russen Daniil Medwedew nach einem nicht für möglich gehaltenen Comeback noch mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) nieder. Damit wahrte der French-Open- und US-Open-Sieger bei dem Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres seine Chance auf den Einzug in das Halbfinale.

Beim Stand von 1:5 wehrte Nadal einen Matchball des Weltranglisten-Vierten ab und sicherte sich nach 2:44 Stunden den dritten Sieg im dritten Vergleich mit Medwedew. In der anderen Gruppe kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr/alle Spiele Sky) zum Vorrunden-Showdown zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. Der Gewinner folgt Dominic Thiem in das Halbfinale, der Verlierer scheidet aus. Thiem hatte am Dienstag in einem spektakulären Duell über 2:47 Stunden Djokovic mit 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) bezwungen.