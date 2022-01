Krimi am letzten Spieltag: Play-off-Duelle in der NFL stehen fest

Die Play-off-Teilnehmer in der Football-Profiliga NFL stehen fest. Als letztes Team sicherten sich die Las Vegas Raiders Sonntagabend (Ortszeit) das Ticket für die K.o.-Runde mit einem 35:32 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Chargers. Bei einem Unentschieden wären beide Teams im Play-off gewesen, ein Field Goal der Raiders besiegelte aber das Aus der Chargers und somit das Weiterkommen der Pittsburgh Steelers. Im Play-off stehen auch die San Francisco 49ers.

Die Steelers rutschten somit am letzten Spieltag des NFL-Grunddurchgangs noch in die Play-off-Plätze. Die 18 Jahre währende Karriere von Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger verlängert sich damit um mindestens eine Woche, er hört nach der Saison auf. Die Steelers hatten zuvor auswärts den Erzrivalen Baltimore Ravens in der Overtime mit 16:13 besiegt. Nachsitzen mussten auch die 49ers. Das Team aus San Francisco gewann nach 0:17-Rückstand bei den Los Angeles Rams noch mit 27:24 in der Verlängerung und qualifizierte sich damit auf Kosten der New Orleans Saints, denen ein 30:20-Auswärtserfolg bei den Atlanta Falcons nichts mehr nützte, für die „post season“.