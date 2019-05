Kölner Aufstiegsjubel: Drei Österreicher feiern Karneval

Es war nicht der Tag für nüchterne Betrachtungen. Nach dem 4:0-Sieg in Fürth und dem damit verbundenen Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga am Montagabend machten die Kölner die Nacht zum Tag und feierten gleich noch einmal Karneval, in einer eigens angemieteten Bar bis 4.30 Uhr früh. „Ich habe aber versucht, mich zurückzuhalten“, versicherte Manfred Schmid mit äußerst sonorer Stimme. Der Wiener erlebte als Co-Trainer in Köln den zweiten Aufstieg nach jenem an der Seite von Peter Stöger.

„Damals war es ein wenig anders, weil wir in einem Heimspiel gegen Bochum den Aufstieg fixiert haben. Aber von den Emotionen her ist es ähnlich. Es ist einfach schön, zu beobachten, wie sehr sich die Spieler freuen, welche Befreiung das für sie war.“ Zwei dieser Spieler sind die Österreicher Florian Kainz und Louis Schaub.

Sechster Aufstieg

Mit einem souveränen 4:0 in Fürth, dem 19. Saisonsieg, schossen sich die Kölner 373 Tage nach dem Abstieg wieder in die oberste deutsche Spielklasse. Schon in der Kabine gab es bei Bier und lauter Musik überschäumende Freude, danach folgten weitere flüssige Kombinationen in besagter Bar. Erst gegen Dienstagmittag brach die Feier-Delegation mit dem Bus Richtung Köln auf. Fünf Stunden Zeit, um die rauschende Fußball-Nacht zu verarbeiten.