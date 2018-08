Klettern: Der Dreierweg auf den Olymp

Und Speed, die dritte Variante, ist dann ohnehin eine ganz andere Kletterwelt. Wenn die Speed-Enthusiasten ihre fix vorgegebene Route möglichst schnell meistern, dann wirkt es fast so, als würden sie nicht klettern, sondern die Steilwand empor sprinten.

Die Österreicher stehen dem Speedklettern in dieser Form seit jeher sehr kritisch gegenüber. Auch wenn sie nun alle, wohl oder übel, im Training ebenfalls aufs Tempo drücken müssen. Zumal auch bei der Heim-WM in Innsbruck (6. bis 16. September) Medaillen in der Kombination vergeben werden.

Dabei könnte Jakob Schubert tonangebend werden. Mit seinen drei Weltcupgesamtsiegen hat der Innsbrucker seine Allrounderqualitäten bereits nachhaltig unter Beweis gestellt, auch wenn Lead die eigentliche Paradedisziplin des 27-Jährigen ist. Aktuell liegt er in der Spezialwertung im Weltcup voran. Doch auch im Bouldern präsentiert sich Schubert schon in WM-Form. Bei der Generalprobe in München kraxelte er erstmals seit 2013 wieder aufs Podest und wurde Dritter. „Genial, dass es so kurz vor der Heim-WM jetzt auch im Bouldern so gut hinhaut. Ich weiß jetzt, dass bei der Weltmeisterschaft für mich alles möglich ist.“