Kletterer Jakob Schubert greift nach einer Boulder-Medaille

Doch nun gelang Schubert quasi im Vorbeikraxeln auch im Bouldern der Einzug ins WM-Finale. Der Tiroler, vor einem Jahr bei der Heim-WM in Innsbruck Doppelweltmeister im Lead und in der Kombination, stellte damit einmal mehr seine Allrounderqualitäten unter Beweis. Im Semifinale behielt der Innsbrucker beim letzten Kletter-Hindernis die Nerven und qualifizierte sich kurz vor Ablauf der Zeit noch für sein erstes WM-Finale in seiner schwächeren Disziplin.