Thiems Kitz-Triumph: "Gut für den Sport in Österreich"

Das Match noch in den Knochen, die La-Ola-Welle der Zuschauer in Erinnerung und die Bundeshymne noch in den Ohren. Dominic Thiem hat sich selten über einen Titel so gefreut wie am Samstag in Kitzbühel. Er hat vielleicht ein kleineres Turnier gewonnen, doch die Bedeutung für einen Sportler, im eigenen Land zu triumphieren, wurde jedem klar. Es gibt eben keine Selbstverständlichkeit des Siegens.

Als Nummer 4 der Welt mit dem Heimvorteil im Rücken ist man sozusagen zum Siegen verdammt. Und doch ist es so schwer, diesen Herzenswunsch auch in die Tat umzusetzen. Dominic Thiem ist in seinem zweiten Endspiel beim Generali Open gelungen, was zum Beispiel auch seinem Coach Nicolas Massu in dessen Heimatstadt Vina del Mar in zwei Finali nicht gelungen ist. Vielleicht deshalb, aber auch weil er vor 15 Jahren auch als Spieler die "Goldene Gams" gewonnen hat, war der Chilene so emotional für seinen Schützling. Thiem kann unter das Thema " Heimsieg" ein Häkchen machen.