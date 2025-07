Durant-Wechsel bringt NBA-Rekordtransfer

Der 36-jährige Durant schrieb auf der Plattform X, seine Zeit in Phoenix sei zu Ende gegangen. „Man darf nicht vergessen, dass es eine Welt hinter den Kulissen ist, und diejenigen, die dort dafür sorgen, dass alles funktioniert, arbeiten unermüdlich daran, uns Spielern das Leben zu erleichtern.“ Er sei fest davon überzeugt, dass die NBA eine große Gemeinschaft sei. Durant spielte in den vergangenen drei Jahren für die Suns und hatte mit dem Team nie den erhofften Erfolg in den Playoffs.

Die Rockets waren in der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Western Conference, scheiterten in der ersten Runde der Playoffs aber an den Golden State Warriors. Nach den Oklahoma City Thunder, den Warriors, den Brooklyn Nets und den Suns sind die Rockets Durants fünftes NBA-Team. Er holte mit dem US-Nationalteam Gold bei den Olympischen Spielen in Paris und ist der einzige männliche Basketballer der Welt mit vier Olympiasiegen.