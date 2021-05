Jung, frech, Fitz: Ein Austria-Youngster sorgt für Gesprächsstoff

Vor allem die Jungen zeigten auf, einzig an der Chancenauswertung haperte es etwas. „So kommt man eben nach dem Anschlusstor noch einmal ins Schwitzen“, sagte Stöger, der mit Leistung und Platz eins der Qualifikationsgruppe aber glücklich war. „Vieles haben wir sehr gut gemacht. Jetzt ist es wichtig, zu zeigen, dass diese Gruppe mit all diesen Fragezeichen rundherum alles unternimmt, um in den Europacup zu kommen.“

Das Selbstvertrauen stimmt wieder. Nicht nur bei Fitz.