"Ihr Haufen Idioten": Nägel auf der Straße bei der Tour de France

Gleich mehrere Tour-de-France-Fahrer haben am Sonntag im Finish der zweiten Etappe (Sieg für den Franzosen Lafay) Reifenschäden durch Nägel auf der Straße mit Ziel in San Sebastian erlitten. Der Franzose Lilian Calmejane postete ein Video auf Twitter, in dem er seinen Reifen mit fünf Nägeln darin zeigte.

„Ich glaube, ich war nicht der einzige, der einen Reifenschaden erlitt“, schrieb er. „Ihr solltet wissen, dass wir stürzen und uns verletzen können, ihr Haufen Idioten.“