Horror-Szene in der NFL: Football-Star verletzte sich schwer

In der früheren Begegnung am Montagabend holten die New Orleans Saints ein 20:17 bei den Carolina Panthers. Die Saints mit ihrem neuen Quarterback Derek Carr verbuchten den zweiten Saisonsieg. Das war seit 2013 nicht mehr gelungen. "Die sind ein wichtiger Grund, warum ich hier herkommen wollte. Ich muss nicht perfekt sein, damit wir gewinnen und das war ich in der ersten Hälfte sicher nicht", sagte Carr über die starke Leistung der Saints-Abwehr.

"Wir haben nicht das Gefühl, bislang so überragend gespielt zu haben und stehen trotzdem bei zwei Siegen. Das ist ziemlich gut." Die Panthers mit dem jungen Bryce Young als Spielmacher warten dagegen weiter auf den ersten Erfolg der Saison.