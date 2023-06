Historisches von Jokic: Denver im NBA-Finale wieder in Führung

Mit einer bärenstarken Leistung hat Nikola Jokic die Denver Nuggets zum zweiten Sieg in der Finalserie der National Basketball Association (NBA) gegen die Miami Heat geführt. Beim 109:94 in Florida kam der Serbe am Mittwoch auf ein Triple Double aus 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Vorlagen und ermöglichte den Nuggets damit einen in der zweiten Halbzeit nicht mehr gefährdeten Sieg. Denver ging damit in der "best of seven"-Serie mit 2:1 in Führung.