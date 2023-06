Miami Heat hat in den NBA-Finals zurückgeschlagen. Das Team aus Florida glich im "best of seven" dank eines 111:108 bei den favorisierten Denver Nuggets am Sonntag (Ortszeit) auf 1:1 aus. Nikola Jokic zeigte bei den Nuggets mit 41 Punkten und 11 Rebounds zwar wieder eine Glanzvorstellung, die Gäste waren jedoch mannschaftlich ausgeglichener. Jimmy Butler (21), Bam Adebayo (21) und Gabe Vincent (23) kamen auf jeweils über 20 Zähler.