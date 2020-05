Hirscher als wehmütiger Gratulant

Der verhängnisvolle Sturz am Vortag von Teamkollegin und Superstar Lindsey Vonn ist auch an Ligety nicht spurlos vorüber gegangen. "Das kann man natürlich nicht ganz auf die Seite schieben, aber es hatte keinen Einfluss auf mein Rennen", sagte der Gewinner von 15 Weltcup-Riesentorläufen, drei kleinen Kristallkugeln in dieser Disziplin (2008, 2010, 2011) und der WM-Goldmedaille 2011.

Vor dem Riesentorlauf in Schladming kommt aber noch die Super-Kombination. "Da habe ich wirklich sehr gute Chancen. In Wengen war ich bis wenige Tore vor dem Ziel auf Podiumskurs. Und im Riesentorlauf bin ich sowieso in unglaublich guter Form."

Für Theodore Sharp " Ted" Ligety war es die vierte Medaille bei Großereignissen. Bei Weltmeisterschaften eroberte er 2009 in Val d'Isere Riesentorlauf-Bronze, es folgte Gold in Garmisch-Partenkirchen. Von Olympischen Spielen hat er den Kombi-Titel 2006 in Turin zu Buche stehen. Bei Junioren-Weltmeisterschaften reichte es 2004 in Maribor zu Slalomsilber.