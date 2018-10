Hinteregger: "Druck macht einen nicht besser"

Der Internet-Verweigerer Hinteregger gab sich gestern in Bad Waltersdorf ein weiteres Mal angenehm demütig, was seinen Beruf betrifft. "Ich muss dankbar sein, was ich schon erreicht habe. Das ist nicht selbstverständlich." Man müsse als Profi-Sportler nicht immer mehr und mehr wollen, meinte er auf die Frage, in welcher Liga er sich in Zukunft sehen könnte. "Man muss zwischendurch auch einmal zufrieden sein können." Aber wenn er entscheiden müsste, dann wäre für einen Kärntner wie ihn die italienische Liga nicht nur geografisch naheliegend. "In einer Stunde wäre ich in Udine", grinst er, bei dem man das Gefühl hat, als würde jeglicher Druck an ihm abprallen.

Weil er eine besondere Einstellung dazu hat. "Ich denke mir in solchen Situationen: ich bin gesund, was soll schon passieren? Viele sehen den Fußball als ihr Leben an. Ich bin zufrieden mit dem Erreichten, wird es noch mehr, ist das eine Draufgabe." So eine Einstellung, so Hinteregger, die hat man oder eben nicht. "Druck macht einen ja nicht besser. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffe. Als 17-Jähriger hätte ich nie geglaubt, dass ich irgendwann über 30 Länderspiele für Österreich habe."

Warum sollte sich einer wie Hinteregger vor nordirischen Stürmern fürchten?