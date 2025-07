High Diving: Ein Sport will hoch hinaus

Was braucht es, um High Diver zu werden?

Es ist eine sehr risikoreiche Sportart, die Gefahren mit sich bringt. Nicht jeder kann sagen: „Ich fange jetzt mit High Diving an“, so wie etwa beim Tischtennis – das ist überhaupt nicht der Fall. Wäre ich Mutter einer Sportlerin, hätte ich schon große Angst, wenn meine Tochter diese Sportart angehen würde. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Herangehensweise ans Training. In diesem Bereich ist es schon sehr professionell geworden. Die Springer aus den Top-Bereichen, die jahrelang mitspringen, müssen körperlich in enorm guter Verfassung sein. Das ist für mich auch das Wunderbare an dieser Sportart. Die Athleten müssen in der Kraftkammer sein, sie müssen am Trampolin sein, sie müssen Akrobaten sein, Bodenturner sein, zum Teil sogar Ballett-Training machen. Es sind sehr viele unterschiedliche Faktoren, die es braucht, um den Körper so gut zu kräftigen und zu stabilisieren, damit man von 20 bzw. 27 Metern springen kann.