„Herr Assauer lässt bitten“: Erinnerung an eine Begegnung

Was bleibt, ist die persönliche Erinnerung an einen Menschen, der einfach zu sich geladen hat, obwohl er keinen medialen Nutzen sah, es eigentlich nicht nötig hatte, mit einem Unbekannten zu plaudern, dessen journalistische Neugier nur Nebensache war. Keine Selbstverständlichkeit in der stets unsympathischer werdenden, mit Allüren und abgehobenen Gepflogenheiten vollgestopften Branche.

2012 wurde publik, dass Rudi Assauer mit 68 Jahren an Alzheimer erkrankt ist. „Wie ausgewechselt“, lautete der bezeichnende Titel seiner damals verfassten Memoiren. Immer schlechter wurde inzwischen sein Zustand. Geschichten über Assauers Abtauchen in eine andere, völlig abgeschottete Welt, gibt es bis heute genügend.

Am 4. Mai feiert Schalke das 114-jährige Bestehen, vier Tage nach dem 74. Geburtstag von Rudi Assauer. In „seiner“ Arena auf Schalke wird die Film-Premiere Rudi Assauer. Macher. Mensch. Legende zu sehen sein. 43.625 Zuschauer müssen kommen, um den bisherigen Kino-Rekordbesuch (43.624 in Ciudad de Victoria auf den Philippinen) zu brechen.

„Rudi Assauer war ein authentischer Typ“, wird eine Wegbegleiterin in der eineinhalbstündigen Hommage feststellen. Sie werden wohl kommen, um den Rekord aufzustellen.

Ihm zu Ehren.