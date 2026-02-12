Hernals wird zur Bühne für die besten Hockeyklubs Europas

Die Meisterteams 2025 aus 8 europäischen Nationen kämpfen an den drei Turniertagen um den Sieg. Die beiden Erstplatzierten der Trophy sichern den diesjährigen Meistern ihres Landes einen Startplatz unter den Top 8 Europas 2027.

Von 13. bis 15. Februar wird Wien zur Bühne für internationalen Hallenhockey-Spitzensport. Mit der Euro Hockey Indoor Trophy der Herren (Euro Ranking 9-16) richtet der Post SV Wien eines der wichtigsten europäischen Klubturniere aus und ist dabei nicht nur Veranstalter, sondern auch Teilnehmer. In Pool A geht es gegen Gaziantep Polisgücü SK (Türkei), AD Lousada (Portugal) und Three Rock Rovers (Irland).

Der Heimverein Post SV Wien bestreitet seine Spiele im Rahmen der Gruppenphase am Freitag und Samstag, bevor am Sonntag die entscheidenden Platzierungs- und Finalspiele stattfinden.

„Als Veranstalter und Teilnehmer dieses Turniers tragen wir große Verantwortung, freuen uns aber gleichzeitig sehr auf diese Herausforderung“, heißt es in einer Aussendung des Post SV. „Die Euro Hockey Indoor Trophy ist eine hervorragende Plattform, um unseren Verein, den Hockeysport und Wien als Sportstadt international zu präsentieren.“

Spielertrainer Stanzl will ein Ausrufezeichen setzen

Spielertrainer des Post SV ist Österreichs Rekordnationalspieler (283 Spiele) Benny Stanzl. "Es ist etwas Besonderes, ein internationales Turnier zu Hause zu spielen", sagt Stanzl, der weltweit erfolgreichste Hallenhockeyspieler (2 x Weltmeister, 4 x Europameister). "Wir wollen diese Chance nutzen und mit unserer jungen Mannschaft sportlich ein Ausrufezeichen vor unseren Fans setzen.“

Der Eintritt zu allen Spielen ist frei.