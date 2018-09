Helmut Wechselberger: "Das ist der Tod des Radsports"

Apropos Geld: Haben Sie vom Radsport leben können?

Bis auf die beiden Profijahre, in denen ich karenziert war, habe ich die ganze Zeit auch noch in der Bank gearbeitet. Zu der Zeit war nicht viel Geld im Radsport, oft hat’s überhaupt nur Sachpreise gegeben. Wenn ich all meine Siege heute einfahren würde, dann bräuchte ich nicht arbeiten gehen.

Wie sehr hat sich der Radsport seit damals verändert?

Allein, was das Material betrifft, sind das Welten. Nur das Hinterrad hat zu meiner Zeit mehr gewogen als heute ein ganzes Rennrad. Außerdem wird jetzt extrem kontrolliert gefahren. Acht Leute von Sky hintereinander, dahinter das ganze Bora-Team, und so weiter. Wissen Sie, was mich heute wirklich stört?

Verraten Sie’s.

Das ist der Funk. Der Funk ist der Tod des Radsports.

Warum das?

Ein Radprofi muss praktisch nicht mehr denken, das übernimmt für ihn der sportliche Leiter. Der sitzt mit dem Laptop im Auto, hat über GPS alle Daten, und der gibt dann über Funk die Anweisungen, wie zu fahren ist. Der Radsport ist viel zu berechenbar geworden, jede Ausreißergruppe wird heute knapp vor dem Ziel eingeholt. Ohne Funk wäre es viel spannender, weil dann die Fahrer wie zu meiner Zeit selbst Initiative ergreifen müssten.