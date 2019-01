Handball-WM: Rehabilitierung gegen den Vizeweltmeister

Österreichs Handballer des Jahres 2018 stand sinnbildhaft für das gesamte Nationalteam nach zwei Spielen dieser WM-Endrunde in Dänemark und Deutschland. Schmerzhaft endete für Dominik Schmid das Turnier, noch ehe es so richtig begonnen hatte.

Während seine Teamkollegen das blamable 24:32 gegen Chile bei der Trainingseinheit am Sonntag so gut es ging aus den Knochen laufen wollten, befand sich der Hard-Spieler in Vorarlberg bereits im Behandlungsraum. Für den Rückraumwerfer springt Daniel Dicker ein. Die Nachnominierung des Graz-Spielers verdeutlicht ein Problem der rot-weiß-roten Auswahl: Ihr fehlt (noch immer) die Breite im Kader. Zwar hat Dicker durch einen starken Herbst in der heimischen Liga auf sich aufmerksam gemacht, dem 23-Jährigen fehlt jedoch die Wettkampfhärte auf allerhöchstem Niveau. Gegen Vizeweltmeister Norwegen gibt er heute, Montag, sein Nationalteam-Debüt (17.30 Uhr/live ORF Sport+).

Ungeachtet dessen steht die gesamte Auswahl nun auf dem Prüfstand nach dem Totalversagen gegen die Chilenen. „Damit haben wir auch nicht gerechnet“, gab Sportdirektor Patrick Fölser unumwunden zu. Die Fehleranalyse dauerte nicht allzu lange, augenscheinlich waren die Abstimmungsprobleme in der Defensive. „Wir brauchen einen Abwehrchef, der von hinten steuert. Wir haben schon die Typen dafür, aber die Rollen müssen erst noch ausgeprägter werden“, erklärt Fölser.