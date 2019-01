Handball-WM: Österreich blamiert sich gegen Chile

Schwache Offensive

Anstelle nach Seitenwechsel nahtlos fortzusetzen, lag Österreich trotz 16:14-Führung schnell wieder mit drei Toren 16:19 in Rückstand. Dabei ließ man nicht nur eine einminütige doppelte Unterzahl liegen, sondern handelte sich mit einem falschen Wechsel auch eine umstrittene Zwei-Minuten-Strafe ein. Chile nützte diese Phase, um sich bis zur 43. Minute sogar bis auf 23:18 abzusetzen. Die Südamerikaner hatten sich in einen Rausch gespielt, Österreich hingegen machte bei seinen Angriffsaktionen ungewohnte Fehler, unter anderem scheiterte der sonst so sichere Robert Weber zweimal an Chiles Tormann.