Handball-WM: Österreich holt zum Abschied einen Punkt

Österreichs stark ersatzgeschwächtes Handball-Männer-Nationalteam hat sich mit einem 37:37-Remis gegen die Niederlande von der WM in Kroatien verabschiedet. Die ÖHB-Auswahl wird damit die Hauptrundengruppe 2 fix nur auf dem fünften und vorletzten Platz beenden. In der Endabrechnung wird es ein Platz zwischen 17 und 20 für Sebastian Frimmel und Co. werden. Zuvor hatte es in Varazdin ein 29:29 gegen Nordmazedonien und 26:29 gegen Ungarn gegeben. Beide Teams lieferten sich über fast die gesamte Spielzeit einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die ÖHB-Truppe lag mit dem 7:5 erstmals mit zwei Toren voran, durch zwei Gegentreffer kurz vor Schluss ging es allerdings mit einem 17:19-Rückstand in die Kabine. Zwei Tore nach Wiederbeginn machten diesen Rückstand wett, es dauerte allerdings bis zum 29:28 nach 48 Minuten, dass die Österreicher neuerlich in Führung gingen.