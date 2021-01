Handball-WM: Österreich klammert sich an den letzten Strohhalm

Besonders den 25-Jährigen muss Österreich in den Griff bekommen. Dazu kommt, dass die Skandinavier nicht nur aus ihrem Selbstverständnis heraus voll angreifen werden. Denn sie wollen die Punkte aus der Vorrunde auch in die nächste Turnierphase mitnehmen. Österreich würde im Falle eines Sieges in jedem Fall aufsteigen, weil in der „kleinen“ Tabelle mit den dann punktegleichen Teams von Norwegen, Österreich und der Schweiz das Torverhältnis im Vergleich mit der Schweiz besser wäre – vorausgesetzt Frankreich schlägt die Eidgenossen.

Hoffnung gibt den Österreichern, dass sie im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen die Schweiz beim 28:35 gegen Frankreich am Samstag eine Steigerung zeigten. „So müssen wir weiterkämpfen, dann können gute Sachen passieren“, sagte Teamchef Ales Pajovic.