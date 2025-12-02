Handball-WM: Österreich verliert vor atemberaubender Kulisse

"Das ist eine Erfahrung, die man als Sportlerin vielleicht nur einmal im Leben macht", sagte Teamchefin Monique Tijsterman . "Und auch für mich als Coach ist das einmalig." Noch nie habe sie ein Handball-Match vor 9.000 Zuschauern erlebt, sagte die 56-jährige Teamchefin der Österreicherinnen vor der Partie gegen Gastgeber Niederlande in Rotterdam.

Nach Siegen in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Ägypten und Argentinien war der Aufstieg in die Hauptrunde längst fixiert. Es ging noch darum, wie viele Punkte Österreich mitnimmt.

Am Dienstagabend konnten die Österreicher bei atemberaubender Stimmung lange mit den Favoritinnen mithalten. Mit nur zwei Toren Rückstand ging es in die Pause.

Doch danach setzte sich die Wucht der Niederländerinnen durch. Rasch zogen sie auf 19:13 davon, dann war der Widerstand der Österreicherinnen gebrochen. Oranje gewann auch in dieser Höhe verdient mit 34:22.

Die Niederländerinnen gewannen wie erwartet mit drei Siegen die Gruppe, Österreich steigt als Zweiter auf.