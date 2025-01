Handball-WM: Kroatien stürmt mit Sieg über Frankreich ins Finale

Ein in der ersten Hälfte entfesselter Co-Gastgeber Kroatien hat sich am Donnerstag mit einem 31:28-(18:11)-Sieg über Rekordweltmeister Frankreich ins Endspiel der Handball-WM geschossen. Vor ausverkauftem Haus in Zagreb lagen die von Dagur Sigurdsson trainierten Kroaten zeitweise neun Tore (18:9) in Front und brachten den Vorsprung angetrieben vom Publikum auch in einer heißen Schlussphase über die Zeit.