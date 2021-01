Handball-WM: Für Österreich ist Mission Ägypten fast schon vorbei

Verschlafener Beginn in Hälfte zwei

Und die Schweizer, die sich zwar in der Vorwoche auf die Springerrolle vorbereitet hatten, aber erst vier Stunden vor Anpfiff in Kairo gelandet waren, verdauten die spezielle Situation besser. Auch wenn sie nach 3:0-Führung Österreichs (5.) etwas brauchten, um in die Partie zu finden. Tatsächlich gab es vor dem Seitenwechsel wenig Hinweise auf die kommende Niederlage. Vom Siebenmeterpunkt und Flügel funktionierte das Werkl, auch der Rückraum, wo nicht nur Bilyk, sondern auch Shooter Janko Bozovic fehlen, strahlte Gefahr aus. Einzig Aktionen über den Kreis misslangen durchwegs. Und die Abwehr zeigte viel Aggressivität, die sie nach dem Seitenwechsel allerdings nicht mehr ausstrahlte.

"In der zweiten Hälfte haben wir den Anfang verschlafen. Da haben wir in den ersten zehn Minuten nicht konsequent genug gespielt und sind dann hinterhergelaufen", merkte Kapitän Zeiner an. 19:15 lautete nach 40 Minuten Führung der Schweizer, die mit Regisseur Andy Schmid (7 Tore) und Rückraum-Bomber Lenny Rubin (6) zwei überragende Kräfte hatten. Davon sollte sich Österreich nicht mehr erholen. Zu wenig Torgefahr und zu viele Fehler ortete Pajovic, der sich auch von den Goalies Thomas Bauer und Thomas Eichberger (je drei Paraden) mehr erhofft hatte: "Das ist einfach zu wenig gegen die Schweiz."