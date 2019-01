Handball-WM: Der Aufstieg liegt auf der Hand

Es kommt nicht von ungefähr, dass Patrekur Jóhannesson heute auf einer Trainerbank sitzt und nicht etwa hinter einem Lehrerpult steht. Das hat vor allem mit dem unbändigen Ehrgeiz zu tun, den der Teamchef von Österreichs Handball-Nationalmannschaft mit vielen seiner Landsleute teilt. Wer aus Island kommt, diesem Inselstaat mit seinen 350.000 Einwohnern, der lernt früh, seinen Willen durchzusetzen und Hierarchien auf den Kopf zu stellen. Wie sonst könnte Island seit Jahrzehnten eine Handball-Top-Nation sein?

Wenn Jóhannesson nun vor der WM also meint, „wenn ich schon denke, dass wir gegen Norwegen und Dänemark nicht gewinnen können, dann wäre ich besser Lehrer geworden“, dann will er seinen Spielern vor Augen führen, welches Potenzial in ihnen schlummert und welche Chancen sich bei dieser Endrunde in Dänemark und in Deutschland bieten. Selbst gegen die Titelmitfavoriten Norwegen und Dänemark, mit denen es Österreich in der Vorrunde zu tun bekommt.