15 Tore Vorsprung: Österreichischer Kantersieg gegen Israel

Für die österreichischen Handballerinnen ist die EM-Teilnahme 2026 in Griffweite gerückt. Mit dem Kantersieg gegen Israel (38:23) fuhr das Nationalteam den Pflichtsieg ein und bleibt damit auf Kurs Richtung Endrunde.

Das Duell war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit. Gerade in der Anfangsphase überrollten die Österreicherinnen die völlig überforderten Handballerinnen aus Israel und lagen schnell mit 10:2 voran.

Danach schaltete das Team von Monique Tijsterman einen Gang zurück, die Pausenführung war mit 17:9 aber immer noch sehr komfortabel.