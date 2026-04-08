15 Tore Vorsprung: Österreichischer Kantersieg gegen Israel
Für die österreichischen Handballerinnen ist die EM-Teilnahme 2026 in Griffweite gerückt. Mit dem Kantersieg gegen Israel (38:23) fuhr das Nationalteam den Pflichtsieg ein und bleibt damit auf Kurs Richtung Endrunde.
Das Duell war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit. Gerade in der Anfangsphase überrollten die Österreicherinnen die völlig überforderten Handballerinnen aus Israel und lagen schnell mit 10:2 voran.
Danach schaltete das Team von Monique Tijsterman einen Gang zurück, die Pausenführung war mit 17:9 aber immer noch sehr komfortabel.
Duell mit Griechenland
Mit dem souveränen Auswärtserfolg behauptete das österreichische Nationalteam in der Gruppe den zweiten Tabellenplatz hinter Spanien. Aus den insgesamt sechs Qualigruppen qualifizieren sich die jeweiligen Top 2 sowie die vier besten Gruppendritten für die Endrunde.
Das sollten sich die Österreicherinnen im Normalfall nicht mehr nehmen lassen. Am Sonntag wartet noch das abschließende Heimspiel gegen Griechenland.
Das EM-Turnier findet heuer vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt.
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