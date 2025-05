Handball: Krems startet mit einem Sieg in die Finalserie

UHK Krems ist dem dritten Titelgewinn in der Handball Liga Austria (HLA) ein großes Stück näher gekommen. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitag zum Auftakt der über maximal drei Spiele gehenden Finalserie auswärts gegen HC Hard 32:30 (17:13) durch. Nach der doch leichten Überraschung haben die Kremser am 6. Juni vor eigenem Publikum einen ersten Titel-Matchball. Ein drittes Match würde am 9. Juni neuerlich beim Grunddurchgangssieger aus Vorarlberg stattfinden.

Die gastgebenden „Roten Teufel“ lagen im gesamten Spiel nur ganz zu Beginn 1:0 in Führung. Schon nach fast 18 Minuten waren die Gäste mit 11:6 deutlich vorne, mit 16:9 gab es nach fast 26 Minuten zwischenzeitlich gar ein Plus von sieben Toren. Verlassen konnten sich die Kremser bis dorthin vor allem auf Goalie Lukas Domevscek.