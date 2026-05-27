Die Fivers ziehen mit Gala gegen BT Füchse zum 13. Mal ins Finale ein
Die Saison der Fivers ist tatsächlich außergewöhnlich. Immer wieder gab es Probleme, sogar um die Qualifikation für die Top-8 in der HLA musste gezittert werden. Das Wort „Abstiegskampf“ machte die Runde.
Nach dem überraschenden 33:31 in Hard im Viertelfinale, das den Aufstieg unter die Top-4 brachte, sagte Fabio Schuh: „Es ist irre.“
Jetzt könnte es noch viel irrer werden. Denn die Wiener präsentieren sich im Saisonfinish immer besser. Das Halbfinale gegen die BT Füchse wurde in der Best-of-three-Serie klar mit 2:0 gewonnen.
Nach dem Auswärtsauftakt gegen den Semifinal-Debütanten wurde der erste Matchball verwertet. Zu Hause siegten die Fivers überraschend souverän. Das 39:30 war nie gefährdet, neun Tore Vorsprung hatte es bereits nach 44 Minuten gegeben.
Endspiel gegen Vöslau
Das Finale wird für die Fivers sicher prickelnd. Es wartet wieder ein Debütant, nämlich Vöslau.
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