Die Fivers ziehen mit Gala gegen BT Füchse zum 13. Mal ins Finale ein

Die Saison der Fivers ist tatsächlich außergewöhnlich. Immer wieder gab es Probleme, sogar um die Qualifikation für die Top-8 in der HLA musste gezittert werden. Das Wort „Abstiegskampf“ machte die Runde.

Nach dem überraschenden 33:31 in Hard im Viertelfinale, das den Aufstieg unter die Top-4 brachte, sagte Fabio Schuh: „Es ist irre.“