Handball: Fivers starten nach Corona-Chaos mit dem Europacup

Es war die wohl verrückteste Saisonvorbereitung in der Geschichte der Fivers aus Wien-Margareten. Insgesamt wurden sechs Spieler positiv auf Corona getestet, die ganze Mannschaft begab sich in eine Quarantäne von zehn Tagen.

Nach nur einem Testspiel starten die Wiener mit dem Europacup-Gastspiel in Lissabon bei Benfica am Samstag in die neue Saison. Manager Thomas Menzl: „Die letzte Zeit war durchaus herausfordernd. Wir mussten alle Trainingspläne umwerfen und haben natürlich einen Riesenrückstand, was die Fitness betrifft.“