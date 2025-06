Handball-Erfolg: Österreichs Teamspieler ist deutscher Meister

ÖHB-Abwehrchef Lukas Herburger hat sich mit den Füchsen Berlin den deutschen Handball-Meistertitel gesichert. Im Fernduell hatte der SC Magdeburg am letzten Spieltag das Nachsehen. Es war die erste gewonnene Meisterschaft für die Füchse überhaupt, schon in einer Woche gibt es im Final Four der Champions League die Chance auf die nächste Trophäe.