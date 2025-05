Österreich möchte gegen die Schweiz die Endrunde fixieren. Ein Remis würde dazu reichen, man will Teamchef Pajovic aber mit einem Sieg verabschieden.

Handball-EM-Qualifikation: Warum in Graz viele Tränen fließen werden

Es ist angerichtet für den großen Showdown in der EM-Qualifikation in Graz gegen die Schweiz (Sonntag/18 Uhr). Im Raiffeisen Sportpark warten 3.112 Fans, ein Rekord bei einem Handballspiel in der steirischen Landeshauptstadt. „Wir freuen uns auf Graz. Zuhause zu spielen mit dem Nationalteam ist immer etwas Besonderes“, schwärmt auch Kapitän Sebastian Frimmel im Namen der gesamten Mannschaft.

Und auch Teamchef Aleš Pajovič zählt auf den achten Mann: „Die Halle ist ausverkauft, die Kulisse wird sicher großartig. Wir sind voll motiviert.“ Mit einem Sieg will man auch sämtlichen Rechenspielchen in Bezug auf die Endrunden-Teilnahme entgehen. Ein Unentschieden würde dank der besseren Tordifferenz für Platz 2 reichen. Doch man will mehr. Man spielt klar auf Sieg. Sebastian Frimmel: „Wir wissen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird gegen die Schweiz. Aber wir geben natürlich alles um zu gewinnen. Wir wollen die Quali schaffen und wollen einen schönen Abschied für Pajo.“ Die Pajovic-Ära endet nach sechs Jahren.

© EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Die Eidgenossen rangen wie Österreich in ihrem Heimspiel Gruppenfavorit Deutschland ein Unentschieden ab, gaben dabei in den letzten zehn Spielminuten einen Vier-Tore-Vorsprung noch aus der Hand. Unentschieden endete auch das erste Duell zwischen Österreich und der Schweiz in Schaffhausen – mit einem späten Treffer von Janko Bozovic.

„Wir werden 100 Prozent geben, dann schauen wir, wie sich alles entwickelt“, so Pajovič, der hofft, dass er nach Spielende nicht weinen muss. Doch mit dem Abschied werden sich Tränen wohl kaum vermeiden lassen. Gewinnt Österreich das Spiel gegen die Schweiz, endet die Ära Pajovič wie sie begonnen hat: mit einem Sieg (29:28 gegen Spanien am 11. April 2019).