Handball: Die Dänen krönen sich zu den Königen Europas
2024, 2025, 2026. Olympiasieger, Weltmeister und jetzt auch Europameister. Dänemark ist seit einigen Jahren in Sachen Herren-Handball das Maß aller Dinge. Nach vier Weltmeister-Titeln in Folge klappte es nun auch mit dem ersten EM-Titel seit 2012. Im heimischen Herning besiegte man im Finale Deutschland mit 34:27.
Beide Teams boten von Beginn an ein Spiel mit viel Tempo, vielen Emotionen und hoher Qualität. Dänemark wurde angetrieben von Welthandballer Gidsel, auch zum Spieler dieses Turniers gewählt, und Pytlick, der Tor um Tor erzielte. Deutschland hielt im Kollektiv dagegen, Knorr und Köster glänzten mit Wurfgeschossen aus dem Rückraum.
Zwischenzeitlich erhöhte Dänemark die Schlagzahl und zog auf drei Tore davon, lief stets vorne weg, Deutschland kämpfte sich aber retour und wollte die Favoriten bis zur Pause nicht wegziehen lassen. Das gelang, mit 18:16 für Dänemark zog man sich zum Luftholen zurück.
Deutschland startete gut in den zweiten Durchgang gegen Dänen, denen drei wichtige Abwehrspieler fehlten. Gidsel leistete sich gar drei Fehlwürfe in Folge, ein seltenes Ereignis. Die Torhüter Möller, überragend, und Wolff hielten sich ins Rampenlicht, auf beiden Seiten gelangen in dieser Phase keine Tore. Dänemark konnte aber stets zulegen, zog auf 26:22 davon, ganz zur Freude von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz saß mit etwas längerem Gesicht daneben.
Mehr Qualität
Wolff biss bei einigen Angriffen der Dänen zu, weshalb der Favorit vorerst nicht entscheidend wegziehen konnte. Im Finish aber bewiesen sie einmal mehr Qualität und zogen den aufopfernd kämpfenden Deutschen den Nerv, als man in der 57. Minute schon 32:27 führte. Die Arena in Herning bebte, die Party startete schon vor der Schlusssirene, auch Frederiksen klatschte eifrig mit.
1994: Schweden
1996: Russland
1998: Schweden
2000: Schweden
2002: Schweden
2004: Deutschland
2006: Frankreich
2008: Dänemark
2010:Fankreich
2012: Dänemark
2014: Frankreich
2016: Deutschland
2018: Spanien
2020: Spanien
2022: Schweden
2024: Frankreich
2026: Dänemark
Dänemark, den EM-Titel nicht nur vor Augen, sondern schon eine Hand am Pokal, spielte die wenigen Minuten wie in Trance und siegte letztlich mit 34:27. Gidsel wurde mit 68 Treffern Torschützenkönig des Turniers. Dänemark holte nach 2008 und 2012 zum dritten Mal den europäischen Titel. Erstaunliches Detail am Rande: Erst zum zweiten Mal nach Schweden 2002 konnte der Veranstalter letztlich auch den Titel holen.
Die Bronzemedaille sicherte sich Kroatien mit einem spannenden 34:33 über Island. Die Kroaten führten dabei zwischendurch schon mit fünf Toren, mussten dann aber bis zum Schluss zittern.
