Handball: Die Dänen krönen sich zu den Königen Europas

2024, 2025, 2026. Olympiasieger, Weltmeister und jetzt auch Europameister. Dänemark ist seit einigen Jahren in Sachen Herren-Handball das Maß aller Dinge. Nach vier Weltmeister-Titeln in Folge klappte es nun auch mit dem ersten EM-Titel seit 2012. Im heimischen Herning besiegte man im Finale Deutschland mit 34:27. Beide Teams boten von Beginn an ein Spiel mit viel Tempo, vielen Emotionen und hoher Qualität. Dänemark wurde angetrieben von Welthandballer Gidsel, auch zum Spieler dieses Turniers gewählt, und Pytlick, der Tor um Tor erzielte. Deutschland hielt im Kollektiv dagegen, Knorr und Köster glänzten mit Wurfgeschossen aus dem Rückraum.

Zwischenzeitlich erhöhte Dänemark die Schlagzahl und zog auf drei Tore davon, lief stets vorne weg, Deutschland kämpfte sich aber retour und wollte die Favoriten bis zur Pause nicht wegziehen lassen. Das gelang, mit 18:16 für Dänemark zog man sich zum Luftholen zurück. Deutschland startete gut in den zweiten Durchgang gegen Dänen, denen drei wichtige Abwehrspieler fehlten. Gidsel leistete sich gar drei Fehlwürfe in Folge, ein seltenes Ereignis. Die Torhüter Möller, überragend, und Wolff hielten sich ins Rampenlicht, auf beiden Seiten gelangen in dieser Phase keine Tore. Dänemark konnte aber stets zulegen, zog auf 26:22 davon, ganz zur Freude von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz saß mit etwas längerem Gesicht daneben.

Mehr Qualität Wolff biss bei einigen Angriffen der Dänen zu, weshalb der Favorit vorerst nicht entscheidend wegziehen konnte. Im Finish aber bewiesen sie einmal mehr Qualität und zogen den aufopfernd kämpfenden Deutschen den Nerv, als man in der 57. Minute schon 32:27 führte. Die Arena in Herning bebte, die Party startete schon vor der Schlusssirene, auch Frederiksen klatschte eifrig mit.

Die Handball-Europameister 1994: Schweden 1996: Russland 1998: Schweden 2000: Schweden 2002: Schweden 2004: Deutschland 2006: Frankreich 2008: Dänemark 2010:Fankreich 2012: Dänemark 2014: Frankreich 2016: Deutschland 2018: Spanien 2020: Spanien 2022: Schweden 2024: Frankreich 2026: Dänemark