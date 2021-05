Gute EM-Aussichten für Österreichs Handballer

Österreichs Herren sind bei der Auslosung für die Europameisterschaft im Jänner 2022 am Donnerstag in Budapest in Topf zwei gesetzt. Wie Europas Verband bekanntgab, kann das ÖHB-Team damit nicht auf Dänemark, Schweden, Russland, Serbien und Co-Gastgeber Ungarn treffen. Aus Topf eins drohen indes Spiele gegen die Mehrfach-Titelträger Spanien, Frankreich und Deutschland bzw. dem EM-Dritten 2020 Norwegen.

Mit Slowenien (EM-Vierter) und Portugal (EM-Sechster) sind auch zwei etwas kleinere Kaliber möglich. Dafür könnte man aus Topf 3 mit Frankreich den Rekordweltmeister erwischen, der die EM 2020 allerdings völlig verpatzte. Ebenfalls in Topf 3 liegen der zweite Co-Gastgeber Slowakei, Weißrussland, Island, Tschechien und Nordmazedonien. In Topf 4 warten die Niederlande, Montenegro, Polen, Bosnien-Herzegowina, Litauen und die Ukraine.

Als Spielorte kommen Szeged und Debrecen in Ungarn bzw. Bratislava und Kosice in der Slowakei infrage. Budapest ist nicht möglich, weil Gastgeber Ungarn dort aus Topf zwei fix gesetzt ist.