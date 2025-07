Auf Wiesbergers Spuren: Golf-Star Straka führt bei den Scottish Open

© IMAGN IMAGES via Reuters Connect / Aaron Doster

Sepp Straka gelang ein exzellenter Start in die Scottish Open. Nach dem ersten Tag des Turniers in North Berwick liegt der 32-jährige Wiener mit drei weiteren Profis gleichauf in Führung. Sepp Straka spielte zum Auftakt eine 64er-Runde und blieb damit sechs unter Par. Der Österreicher teilt sich den ersten Platz mit Jake Knapp (USA), Victor Perez (FRA) und dem Kolumbianer Nico Echavarria.

Weniger gut lief es für seinen Landsmann Bernd Wiesberger, der in der ersten Runde neun Schläge mehr benötigte als Straka und sich abgeschlagen an der 130. Position befindet. Dabei hat Wiesberger gute Erinnerungen an die Scottish Open. 2019 konnte der Burgenländer dieses Turnier gewinnen.

Sepp Straka wandelt nun auf den Spuren von Wiesberger. Der 32-Jährige spielt gerade die beste Saison seiner Karriere und konnte 2025 bereits zwei prestigeträchtige Turniersiege verbuchen: