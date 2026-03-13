Sport

Golf-Star Straka glänzt zum Auftakt der Players Championship

Österreichs Nummer eins liegt beim mit 25 Millionen Dollar dotierten PGA-Tour-Turnier im TPC Sawgrass im Spitzenfeld.
13.03.2026, 08:19

Sepp Straka

Österreichs Golfstar Sepp Straka ist mit einer starken Runde in die Players Championship im TPC Sawgrass gestartet. Mit einer fehlerfreien 67er-Runde (-5) mischt die aktuelle österreichische Nummer 1 beim mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier von Beginn an im Spitzenfeld mit.

Der 32-Jährige, der nach seinem 13. Platz beim Arnold Palmer Invitational wieder in die Top 10 der Weltrangliste vorgerückt ist, zeigte eine konstant starke Leistung. Mehrere wichtige Par-Saves sowie vier Birdies und ein spektakulärer Eagle-Chip am letzten Par 5 sorgten für den gelungenen Auftakt.

„Die Par-Saves waren heute sicher ein Schlüssel zum Erfolg“, sagte Straka nach der Runde.

Mit seiner makellosen Leistung positionierte sich der vierfache PGA-Tour-Sieger bereits zum Turnierstart im Titelkampf.

