Golf: Lukas Nemecz spielt in Melbourne um den Sieg mit

Lukas Nemecz golft in Australien weiter auf hohem Niveau. Der Steirer, der vergangene Woche in Brisbane Rang acht belegt hatte, ist zur Halbzeit der Australian Open der Golfprofis in Melbourne Dritter. Nemecz gelang bei dem mit einer Million Euro dotierten Turnier am Freitag eine exzellente 66er-Runde (5 unter Par), wobei ein Eagle am 18. Loch herausstach. Mit gesamt 134 (9 unter Par) hat der 35-Jährige fünf Schläge Rückstand auf den führenden Australier Lucas Herbert.