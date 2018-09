Goldenes Highlight auf dem Kletter-Gipfel

Die Medaille hatte sich zuletzt freilich bereits angekündigt. Denn Jessica Pilz war in diesem Jahr ein Muster an Konstanz und Sicherheit: In allen Lead-Bewerben war sie auf das Siegespodest gekraxelt, vor zwei Monaten hatte sie in Chamonix ihren ersten Weltcupsieg feiern dürfen. „Ich war mir schon sehr sicher, dass die Form für die WM stimmt“, sagt die HSZ-Athletin, die nach der Matura wegen des Klettersports von Haag nach Innsbruck übersiedelt ist.

Mit der Goldmedaille im Lead-Bewerb ist der Erfolgshunger von Jessica Pilz noch nicht gestillt, die Weltmeisterin startet in Innsbruck auch noch im Bouldern, im Speed und in der Kombination. „Alles schon im Hinblick auf Olympia“, erklärt Pilz. Denn in Tokio wird 2020 der erste Kletter-Olympiasieger in der Kombination ermittelt.