Gold und Silber beim Turn-Weltcup in Osijek

Schon für die österreichischen Sportschützen hatte sich Osijek zuletzt als goldener Boden erwiesen, am Wochenende haben nun die Turner diese Theorie bestätigt: Sie sorgten für den bislang erfolgreichsten Weltcup für das ÖFT-Team. Vinzenz Höck gewann am Sonntag bereits sein drittes Weltcup-Meeting, nun mit persönlicher internationaler Rekordwertung von 14.900 Punkten. Im Frauen-Finale am Boden sorgte Staatsmeisterin Marlies Männersdorfer mit der Silbermedaille für ihr bislang wertvollstes Resultat. Dazu erreichte Charlize Mörz überraschend bei ihrem Weltcup-Debüt auf Anhieb das Sprungfinale und in diesem den achten Platz.

Vor zwei Wochen in Warna hatte der Steirer Höck vor dem italienischen EM-Dritten Salvatore Maresca triumphiert. Diesmal musste sich der 25-jährige Grazer den Sieg ex aequo mit Maresca teilen, wobei sich beide nochmals steigerten. Dritter nach der Qualifikation, erhöhte Österreichs Ausnahmekönner den Schwierigkeitswert gegenüber seiner in den letzten Monaten gezeigten Kür um einen weiteren Zehntelpunkt auf 6.2, die Übung gelang ihm exzellent.

„Ich habe bei der Staatsmeisterschaft letzte Woche im Finale eine neue Kraftverbindung erstmals im Wettkampf getestet, jetzt habe ich sie zusätzlich in meine volle Übung eingebaut. Es hieß alles oder nichts, insbesondere nachdem die ersten drei Turner im Finale bereits 14 hoch erreicht hatten. Ich dachte mir, hoppla, das wird jetzt richtig schwer. Also blieb mir nichts anderes übrig, als voll zu riskieren, das ist aufgegangen. Jetzt bin ich mega-happy“, sagte Vinzenz Höck.