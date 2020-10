Giro d'Italia: Verschiebung, Fahrer-Streik und ein Dopingfall

Als wären die Wirren der Corona-Pandemie nicht schon kompliziert genug, kommt nun auch wieder ein altbekanntes Problem auf die Tagesordnung des Giro d'Italia: Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass es bei der 103. Italien-Rundfahrt einen Dopingfall gibt. Und dazu wurde auch noch gestreikt, aber dazu weiter unten mehr.

Für die Causa Prima sorgte Matteo Spreafico, 27 Jahre jung und beim italienischen Team Vini Zabù-KTM engagiert: Er lieferte zwei Dopingproben mit der verbotenen Substanz Enobosarm ab. Die Proben stammen vom 15. und 16. Oktober, der 127. der Gesamtwertung wurde vorläufig suspendiert.

Die beim Italiener gefundene Substanz ist auch als Ostarine bekannt. Dabei handelt es sich um ein Präparat, das ähnliche Wirkungen wie anabole Steroide hat, das aber - vor allem - nicht als Arzneimittel zugelassen ist. Gleichwohl wird die Sustanz von meist chinesischen Herstellern in den USA und auch in Europa vertrieben; mögliche medizinische Anwendungen könnten die Behandlung von Muskelschwund und ähnlichen Erkrankungen sein, das Präparat wurde bislang aber nur an Tieren und nicht an Menschen getestet.