Zweite Bilanz vor der Trennung: Rapid und Austria im Tiefschlaf

+ Altacher Infrastruktur: Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Schnabelholz ein richtiger Dorfplatz. Mittlerweile haben die Vorarlberger nach der Eröffnung der Gästetribüne ein richtiges Schmuckkästchen, das Vorbild für andere Vereine sein sollte. Denn Stadien wie die BSFZ Arena in der Südstadt, das Pappelstadion in Mattersburg, die Profertil Arena in Hartberg oder die Lavanttal-Arena in Wolfsberg sind aus den unerschiedlichsten Gründen nicht mehr zeitgemäß und eigentlich nicht mehr tauglich für eine oberste Spielklasse.

- Viele Fehlpfiffe: Regelreferent Gerhard Gerstenmayer hatte unter der Woche angekündigt, dass Schiedsrichter in dieser Saison nach zwei schwachen Leistungen eine Nachdenkpause bekommen werden. Wenn das mit den Leistungen der Unparteiischen so weiter geht wie in den ersten beiden Runden, dann wird es bald einen Engpass bei der Besetzung geben. Denn am Sonntag waren mit Heiß (bei Salzburg gegen Mattersburg) und Jäger (bei St. Pölten gegen Rapid) zwei Spielleiter so schwach, dass sie eigentlich schon jetzt eine Zwangspause bekommen sollten.

- Rapids Rückraumbeherrschung: Vier Gegentreffer haben die Hütteldorfer in den ersten beiden Bundesliga-Partien kassiert. Das sind viel zu viele, um vorne dabei sein zu können. In St. Pölten fielen beide SKN-Tore nach Standardsituationen, nicht direkt, aber kurz danach - und das in beiden Fällen, weil die Rückbeherrschung der Rapidler nicht funktioniert hatte und ein SKN-Spieler ziemlich ungehindert zum Schuss kommen konnte.