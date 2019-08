Austria-Coach Ilzer: "Brauchen schleunigst eine Änderung"

Ob das wiederum so "einfach" gelingt, bleibt abzuwarten. "Es gibt viele, viele Dinge, über die ich mir und die Mannschaft sich intensiv Gedanken macht", meinte Ilzer. Eines davon sei durchaus grundlegend zu verstehen. "Wir müssen uns überlegen, ob die Ausrichtung die richtige ist. Wie wir die Qualitäten und wo wir sie auf den Platz bringen." Dass man sich zwei Treffer aus Standards einfing, gehöre quasi in die Kategorie kosmische Ungerechtigkeit: "Wir haben das sehr, sehr viel trainiert und bekommen jetzt drei Tore in den ersten zwei Spielen aus Eckbällen."

Das Resümee seiner erst kurzen Amtszeit nimmt sich vorerst bescheiden aus, nur ein Sieg im Cup steht auf der Liste. "Leider ist uns die erhoffte Steigerung nicht gelungen. Wir sind sehr, sehr enttäuscht", erklärte Ilzer. "Wir wollten dem LASK mehr Spielanteile geben, kompakt stehen, um ihnen die Umschaltmomente nicht zu geben. Wir haben es aber nur teilweise so gemacht, waren in der ersten Linie wieder zu inaktiv und haben die Kontersituationen nicht so gut ausgespielt. In Summe war es wieder eine Leistung zu wenig, um so einen starken LASK zu schlagen."

"Reife Leistung" des LASK

Wird der Europa-League-Auftritt für die Austria am Donnerstag also auch zur mentalen Kraftprobe mit sich selbst, verpasste sich der LASK für das mittwöchige Champions-League-Quali-Spiel beim FC Basel eine Mutinjektion. " Die Mannschaft hat absolut umgesetzt, was wir machen wollten. Eine reife Leistung", lobte Trainer Valerien Ismael. "In der ersten Hälfte haben wir guten Ballbesitzfußball gezeigt, das Spiel verlagert, versucht, über die Seiten zu kommen und die Austria unter Druck zu setzen. In der zweiten Hälfte war es ein zerfahrenes Spiel, wir haben die Tore zur richtigen Zeit erzielt. Jetzt kommt ein Highlight, das Selbstvertrauen hilft uns."