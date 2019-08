Verpatzer Stöger-Einstand: Heimdebakel für die Austria

Noch vor der Pause glich Berisha – Fischer gefiel sich dieses Mal als Assistgeber – aus (42.).

Die Wende?

Tatsächlich waren es die Altacher, die in der zweiten Halbzeit das Geschehen immer mehr dominierten. Sicherer werden die Kombinationen, die großen Chancen ließen zunächst auf sich warten. Eine Standardsituation musste her. Und sie kam. Nach einem Eckball drehte Zwischenbrugger das Spiel mit seinem Treffer per Kopf (75.), geschlafen hatte die Hintermannschaft der Tiroler, die in Vorarlberg erstmals Lehrgeld in der Bundesliga bezahlen mussten.