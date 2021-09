Zwei Trainer fliegen in der 2. Liga mit Rot hinaus

Die österreichische 2. Liga ist immer wieder für Unterhaltung gut. So auch in der 8. Runde am Freitagabend am Innsbrucker Tivoli und in Lafnitz.

In Tirol kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Wacker Innsbruck und dem FC Liefering, beim 2:2-Unentschieden flogen gleich drei Protagonisten vom Platz.

Zunächst traf es Wacker-Goalie Marco Knaller wegen eines Torraubs (59.), danach sah Lieferings Diambou umstritten Gelb-Rot. Zumindest der Trainer der Salzburger war damit nicht einverstanden. Rene Aufhauser war sogar so erbost, dass er aufs Spielfeld in Richtung Schiedsrichter stürmte. Der Unparteiische schloss den 45-Jährigen aus.