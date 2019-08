Zurück vom Abstellgleis: Das Comeback des Gareth Bale

Der Waliser stand dann Ende Juli auch kurz vor einem Wechsel – nach China, nachdem er mit so ziemlich jedem prominenten Verein in Europa in Verbindung gebracht worden war. Der Erstligist Jiangsu Suning wolle den 30-Jährigen für drei Jahre verpflichten und ihm ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro zahlen, hieß es damals in der Real-nahen Sporttageszeitung Marca. Geworden ist aus dem Wechsel freilich nichts. Und er wird in diesem Sommer auch nicht mehr über die Bühne gehen. Denn in China ist der Transfermarkt schon seit Ende Juli geschlossen.