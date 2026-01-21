Verwirrung: Algeriens Zidane darf bei WM trotz Sperre spielen

Algeriens Teamtorhüter Luca Zidane hat am Mittwoch für seine Beteiligung an Tumulten nach dem 0:2-Viertelfinal-Aus gegen Nigeria beim Fußball-Afrika-Cup eine Zwei-Spiele-Sperre ausgefasst. Der Sohn der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane verpasst dennoch kein Spiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo die Algerier Gegner des österreichischen Nationalteams sind.