Fußball

Verwirrung: Algeriens Zidane darf bei WM trotz Sperre spielen

Algerien-Keeper Luca Zidane
Algerien darf bei der WM auf Tormann Luca Zidane bauen - obwohl der beim Afrika Cup eine Sperre ausfasste. Die Nordafrikaner treffen bei der WM auch auf Österreich.
21.01.26, 21:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Algeriens Teamtorhüter Luca Zidane hat am Mittwoch für seine Beteiligung an Tumulten nach dem 0:2-Viertelfinal-Aus gegen Nigeria beim Fußball-Afrika-Cup eine Zwei-Spiele-Sperre ausgefasst. Der Sohn der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane verpasst dennoch kein Spiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo die Algerier Gegner des österreichischen Nationalteams sind.

Tumulte bei Algerien - Nigeria

Tumulte bei Algerien - Nigeria

Österreichs WM-Gegner Algerien: Konsequenzen nach Aus beim Afrika-Cup
Showdown im Afrika-Cup: Senegal gewinnt Skandalfinale

Der 27-Jährige darf die Strafe in der nächsten Qualifikation zum Kontinentalbewerb absitzen. Algerien trifft bei der Weltmeisterschaft erst in der finalen dritten Gruppen-Runde auf das ÖFB-Team. Die ersten zwei Spiele bestreiten die Nordafrikaner gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) und Jordanien (22. Juni).  

Zu den neuesten Fußball-Meldungen

Mehr zum Thema

Fußball-WM Öfb
Agenturen, gut  | 

Kommentare