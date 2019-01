Die Sorgenkinder des Teamchefs sind zahlreich

Das neueste Sorgenkind trägt den Namen Marko Arnautovic. Österreichs torgefährlichster Mann feierte nach zweiwöchigem Transfer-Hickhack am Dienstag ein Comeback im Trikot von West Ham gegen Wolverhampton und verletzte sich prompt. Der Wiener verließ das Stadion auf Krücken und mit einer Schiene am Unterschenkel. Der Verdacht auf einen Bruch bestätigte sich nicht. Laut BBC-Informationen erlitt der Wiener eine Fußprellung, er könnte am Montag gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen.

Definitiv ausfallen wird im März Alessandro Schöpf, der am Mittwoch in Augsburg am Außenband des linken Kniegelenks operiert wurde und rund acht Wochen nicht spielen wird können. Schon länger verletzt ist Schöpfs Schalker Klubkollege Guido Burgstaller. Der Stürmer laboriert an einer strukturellen Verletzung am Übergang von Wadenmuskel zur Achillessehne, eine heikle Verletzung. Wann er auf den Platz zurückkehrt, ist unklar.