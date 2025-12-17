Fußball

Schon im Winter? Italienischer Topklub will ÖFB-Star verpflichten

Die österreichischen Fußballer Christoph Baumgartner und Xaver Schlager jubeln gemeinsam im Trikot von RB Leipzig
ÖFB-Legionär Xaver Schlager soll laut Medien auf der Wunschliste von Juventus Turin stehen. Demnach forcieren die Italiener einen Wintertransfer.
17.12.25, 11:17
Kommentare

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin buhlt um Fußball-Nationalspieler Xaver Schlager. 

Laut der Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport (Mittwochausgabe) ist der 28-jährige Leipzig-Profi ein Wunschkandidat von Juves Trainer Luciano Spalletti, der seinen Kader für die zweite Saisonhälfte aufstocken will.

ÖFB-Kicker Schlager: Der Wirt, den man auf der Rechnung hat

Schlager zu Juventus? Italiener wollen Wintertransfer

Juventus-Geschäftsführer Damien Comolli führt demnach persönlich die Gespräche mit Leipzig in Hinblick auf einen Transfer im Jänner, berichtete das Blatt. Zwar könnte der Mittelfeldspieler im Sommer kostenlos nach Italien ziehen, die Bianconeri drängen jedoch auf einen Wintertransfer. Juventus liegt nach 15 Runden mit 26 Punkten auf Platz fünf in der Serie-A-Tabelle.

Zu den neuesten Fußball-Meldungen

Mehr zum Thema

Öfb
Agenturen, pres  | 

Kommentare