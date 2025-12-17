Schon im Winter? Italienischer Topklub will ÖFB-Star verpflichten

Laut der Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport (Mittwochausgabe) ist der 28-jährige Leipzig-Profi ein Wunschkandidat von Juves Trainer Luciano Spalletti , der seinen Kader für die zweite Saisonhälfte aufstocken will.

Schlager zu Juventus? Italiener wollen Wintertransfer

Juventus-Geschäftsführer Damien Comolli führt demnach persönlich die Gespräche mit Leipzig in Hinblick auf einen Transfer im Jänner, berichtete das Blatt. Zwar könnte der Mittelfeldspieler im Sommer kostenlos nach Italien ziehen, die Bianconeri drängen jedoch auf einen Wintertransfer. Juventus liegt nach 15 Runden mit 26 Punkten auf Platz fünf in der Serie-A-Tabelle.