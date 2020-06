Wr. Neustadt mit 1:0-Erfolg gegen Innsbruck

Wiener Neustadt ist und bleibt ein Phänomen. Immer dann, wenn es für die Niederösterreicher im Abstiegskampf eng wird, dann feiern sie einen Sieg – und das meistens noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten. Das war auch am Samstagabend so gegen Schlusslicht Wacker Innsbruck. Wiener Neustadt siegte mit 1:0 in einem Spiel, in dem die Tiroler zumindest ähnlich so viele Chancen hatten.

Doch wie schon so oft scheiterten die Innsbrucker an ihrer Chancenvewertung. Salzburg-Leihgabe Bright Edomwonyi bewies wieder, dass er Talent hat, aber auch, dass er kein Torjäger ist. Schon in der Anfangsphase hatte der nigerianische Stürmer nach einem Stanglpass von Wernitznig eine Chance, die er verwerten sollte.

Die Wiener Neustädter zeigten den Innsbruckern gleich mit der ersten Aktion gelungenen Chance wie es geht: Dobras nützt eine Schläfrigkeit von Schilling, die Vorlage des Ex-Rapidlers verwertet Rauter sicher zum 1:0 (11.). Früh war die Entscheidung gefallen.

Die Innsbrucker blieben auch im dritten Spiel unter Neo-Trainer Streiter sieglos, Wiener Neustadt hat sich mit dem ersten Sieg im Jahr 2014 vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet.